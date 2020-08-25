Москва, , 10:37 — REGNUM В России стоимость розничных кредитов для новых клиентов превысила ставки по депозитам в среднем в 2,5 раза. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные аналитического агентства Frank RG.

Агентство проанализировало предложения 11 крупнейших банков страны. Выяснилось, что на сегодняшний день банки выдают займы в среднем под 9,3% годовых, тогда как привлекают вклады под 3,9%.

По словам генерального директора агентства Юрия Грибанова, такой эффект был неизбежен, так как затраты на привлечение денег (проценты по депозитам) являются лишь частью банковских расходов. Если расходы сокращаются, то остальные траты не меняются, из-за чего разница повышается.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным исследования аналитического центра НАФИ, по меньшей мере один кредит оформили за последний год 72% российских семей.

В 2017 году кредиты имели 57% семей, такие данные приводил ВЦИОМ. За год потребительские кредиты появились у 51% банковских клиентов. Ещё 14% оформили ипотечный кредит и POS-кредиты, а 8% взяли заем на покупку автомобиля.

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