Токио, , 10:26 — REGNUM Японское иммиграционное агентство заявило, что иностранцы, которые не могут вернуться на родину из-за пандемии коронавируса, получат право работать не по специальности. Об этом 25 августа сообщает информационное агентство Jiji Press.

В начале сентября агентство начнет принимать заявки на работу в рамках программы поддержки стажеров-иностранцев. Они смогут получить работу на срок до одного года. Эта мера связана с сокращением количества вакансий в японских компаниях на фоне кризиса.

Новая кампания также будет способствовать заполнению нехватки кадров в таких сферах, как сельское хозяйство и пищевая промышленность.

Ранее иностранцы, прошедшие в Японии технические курсы, могли получить работу только по специальности.