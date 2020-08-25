Москва, , 10:21 — REGNUM Котировки нефти 24 августа наконец-то смогли показать внятный рост, прибавив за день почти 1,8%. Нефть марки Brent коснулась почти двухнедельных максимумов, завершив торги на отметке $45,50 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Сегодня, 25 августа, на утренних торгах цены передвинули максимумы, стремясь к уровню $46. На рынке черного золота оживились покупатели, и в ближайшие дни есть довольно высокая вероятность того, что инициатива останется в их руках.

В пользу укрепления Brent, прежде всего, играет угроза двух тропических штормов в Мексиканском заливе, которая уже привела к сокращению добычи в этом регионе более чем на 80%, что временно убирает с рынка порядка 1,5 млн баррелей в день.

Это, безусловно, позитивный фактор для сырьевого сегмента, который какое-то время будет поддерживать удорожание барреля и найдет отражение в еженедельной отраслевой статистике США.

Об улучшении перспектив рынка также говорит некоторый прогресс в отношениях США и КНР. Представители двух стран провели переговоры по первой фазе торговой сделки, и обе стороны назвали диалог конструктивным, что может положить начало перемирию и урегулированию ряда конфликтов, разгоревшихся между двумя экономиками мира.

Если события на этом фронте будут развиваться в позитивном ключе, данный фундаментальный драйвер может создать условия для зарождения бычьего тренда на рынке нефти после затяжного периода консолидации.

С начала торгов 25 августа Brent прибавляет 0,20%, расположившись в районе свежих двухнедельных максимумов $45,75 долларов. Прорыв этого промежуточного сопротивления расчистит путь к следующему барьеру на уровне $46 долларов, которого баррель не касался с 5 августа.

При этом важно помнить, что оптимизм на рынке остается хрупким, и при появлении любого негатива игроки могут оперативно переключиться на фиксацию прибыли», — считает эксперт.

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