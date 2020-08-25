Сеул, , 10:26 — REGNUM Министр торговли Южной Кореи призвала Японию поддержать её кандидатуру на пост главы Всемирной торговой организации (ВТО).

В интервью японскому информационному агентству Kyodo Ю Мён Хи подчеркнула, что выборы генерального директора ВТО и экспортные ограничения Японии никак не связаны.

Министр также добавила, что сделает все возможное для защиты интересов и справедливого отношения к каждой стране-члену ВТО.

Многие эксперты расценивают данное заявление как стремление развеять опасения относительно того, что избрание Ю Мён Хи на должность главы ВТО может нанести ущерб Токио в торговом споре с Сеулом.

Представительница Южной Кореи отметила, что Южная Корея и Япония являются хорошими торговыми партнёрами, которые продолжают сотрудничество в различных сферах несмотря на некоторые проблемы. Она также выразила надежду на скорейшую нормализацию отношений, заявив, что дверь к диалогу между странами остаётся открытой.

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