Калуга, , 12:40 — REGNUM Врио губернатора Владислав Шапша и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер 24 августа подписали программу развития газоснабжения и газификации Калужской области на 2021−2025 годы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Врио губернатора Владислав Шапша и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер в онлайн режиме подписали программу развития газоснабжения и газификации Калужской области на 2021−2025 годы Admoblkaluga.ru

С 2005 года Калужская область совместно с Газпромом построила порядка 1,8 тысячи километров межпоселковых газопроводов и более 1,1 тысячи километров распределительных сетей. Газ стал доступен для почти 17 тыс. домов и квартир, 95 котельных и более 100 объектов социального назначения. В регионе появились дополнительные возможности для привлечения инвестиций. Создана инфраструктура, необходимая для строительства промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

В 2020 году завершается пятилетняя программа развития газоснабжения и газификации области. В числе приоритетных областных задач — подключение более 300 населённых пунктов, прежде всего — сельских.

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