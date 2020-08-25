Москва, , 10:14 — REGNUM Рубль начал вчерашний день (24 августа) ростом, однако во второй половине дня динамика резко изменилась и котировки развернулись. По итогу понедельника рубль слегка укрепился по отношению к доллару и евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Сегодня, 25 августа, тренд второй половины вчерашнего дня, скорее всего, продолжится. Валютная пара доллар/рубль попробует обновить максимум пятницы на уровне 75. В случае пробоя рост может усилиться.

Глобально на отечественную валюту по-прежнему негативно влияют ускоряющаяся инфляция, а также низкий спрос на ОФЗ. Индекс RGBI торгуется вблизи трёхмесячного минимума.

Эти тренды обусловлены исторически низкой ключевой процентной ставкой — 4,25%, а также увеличением ликвидности монетарными властями РФ.

Помимо этого, краткосрочно на отечественную валюту негативное влияние оказывают продолжающиеся протесты в Белоруссии после президентских выборов.

Инвесторы опасаются, что Москва может вмешаться в ситуацию, после чего последуют санкции со стороны коллективного Запада», — пояснил эксперт.

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