Ташкент, , 10:12 — REGNUM Ускорение принятия соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций обсудили представители Узбекистана и Индии, сообщили 25 августа в пресс-службе министерства инвестиций и внешней торговли республики.

24 августа состоялось заседание узбекско-индийкого комитета по координации и продвижению двусторонних договоренностей. Стороны договорились принять дополнительные меры для реализации двусторонних договоренностей. Кроме того, планируется подписать соглашение о преференциальной торговли.

Отметим, между Индией и Узбекистаном подписано 98 инвестиционных и торговых соглашений на общую сумму $2,3 млрд. Стороны реализуют совместные проекты в сельском хозяйстве, фармацевтики, здравоохранении, образовании и развитии инфраструктуры.

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