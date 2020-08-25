Москва, , 10:02 — REGNUM По меньшей мере один кредит оформили за последний год 72% российских семей. Об этом пишет 25 августа газета «Известия», ссылаясь на исследование аналитического центра НАФИ.

Отмечается, что в 2017 году кредиты имели 57% семей, такие данные приводил ВЦИОМ. В настоящее время доля закредитованных выше среди людей от 25 до 44 лет — 12%. Реже всего берут кредиты пенсионеры — 4%.

За год потребительские кредиты появились у 51% банковских клиентов. Ещё 14% оформили ипотечный кредит и POS-кредиты, а 8% взяли займ на покупку автомобиля.

При этом в Москве и Санкт-Петербурге должников банков оказалось меньше, чем в среднем по стране — 28% против 51%, хотя москвичи и петербуржцы чаще выбирали кредитные карты — 44% против 28%.

«Закредитованность семей будет увеличиваться: займы станут брать те члены семьи, которые пока свободны от долговой нагрузки», — приводит издание мнение экспертов.

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