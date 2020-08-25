Саратов, , 10:12 — REGNUM Аграриями Саратовской области завершен обмолот озимых зерновых культур. При средней урожайности 28,8 ц/га намолочено более 3,5 млн тонн, из них свыше 3,3 млн тонн пшеницы и 185,6 тыс. тонн ржи. Об этом сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

Сельскохозяйственными предприятиями продолжается уборка ранних яровых зерновых и зернобобовых культур. На 24 августа обмолочено 1,83 млн га, средняя урожайность порядка 23,9 ц/га, валовый сбор — 4,378 млн тонн.

Объем прогнозируемого урожая позволит полностью обеспечить потребности региона в семенах, продовольственном и фуражном зерне, а также реализовать сельхозпродукцию за пределы области.

Хозяйства приступили к посеву озимых зерновых культур. Уже посеяно 329 тыс. га, вспахано зяби на площади 1194 тыс. га.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области провели закладку садов и питомников на площади 61 га, в том числе садов интенсивного типа — 25 га, плодовых питомников — 20 га, традиционных садов — 16 га в Марксовском, Хвалынском, Красноармейском, Саратовском, Балашовском районах.

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