Иркутск, , 09:39 — REGNUM В Иркутской области за год значительно подорожали одежда для школьников и школьные принадлежности. Как сообщает Иркутская служба статистики, только в июле 2020 года, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, цены на одежду для детей школьного возраста выросли в среднем на 0,6%.

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Больше всего поднялись цены на юбки из полушерстяных тканей (на 3,2%). Средняя цена на такой изделие составляет теперь 1286,3 рублей за штуку. Платье (платье-костюм, сарафан) для девочек школьного возраста из полушерстяных, смесовых тканей можно купить за 1480,4 (подорожание на 0,8%).

Школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары подорожали на 2,8%. К примеру, тетрадь школьная теперь стоит, в среднем, почти девять рублей (подорожание на 1,8%), альбом для рисования — более 90 руб. (подорожание на 3%). Этого подорожали шариковые ручки, учебники, фломастеры.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 1 сентября 2020 года профессиональные образовательные организации Иркутской области начнут учебный процесс в очном формате. Работа будет организована в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Рекомендации включают в себя организацию термометрии, уборки и проветривания помещений, усиление дезинфекционного режима, создание необходимых условий для соблюдения правил личной гигиены, исключение проведения массовых мероприятий среди различных групп студентов.