Самара, , 09:51 — REGNUM 46 млрд рублей предусмотрено в бюджете на реализацию национальных проектов в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Так, на 21 августа сумма кассового исполнения составила 13,9 млрд рублей. Освоение же по закупочным процедурам составило 89%, что намного выше значений 2019 года.

По словам министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования области Александра Ларионова, в 2020 году на финансирование программ национального проекта «Экология» в Самарской области предусмотрено 3,5 млрд рублей. При это 1,7 млрд рублей будут направлены на программу «Оздоровление Волги». По этой программе планируется ввести в эксплуатацию пять объектов по очистке сточных вод. В текущем году должны начаться работы по рекультивации территории у села Рождествено, которая была загрязнена отходами спиртзавода, а также изоляции шламоотстойника на территории бывшего ОАО «Средневолжский завод химикатов».

Отмечается, что ещё около одного млрд рублей будет направлено на финансирование региональной системы совершенствования обращения с ТКО. В 2020 году по области планируется утилизировать свыше 280 тысяч тонн твердых коммунальных отходов. А до конца этого года в области планируют завершить строительство трех новых мусоросортировочных станции в Волжском, Красноярском районах, а также Сызрани.

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