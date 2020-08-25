Сеул, , 09:43 — REGNUM В августе 2020 года индекс потребительских настроений в Южной Корее составил 88,2 пункта, что на 4 пункта больше по сравнению с прошлым месяцем. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

По их словам, индекс растет на протяжении четырех месяцев подряд. Кроме того, это самый высокий показатель с февраля текущего года.

Отмечается, что сбор данных для подсчета индекса осуществлялся в период с 10 по 14 августа, поэтому ситуация с увеличением числа случаев заражения коронавируса в стране в нем не отражена.

Индекс потребительских настроений — это показатель, указывающий на отношение жителей страны к своему нынешнему состоянию, перспективам на будущее и будущему страны. Если данный показатель выше 100 пунктов, то население страны оптимистично относится к экономике и перспективам на будущее, если ниже 100 пунктов — пессимистично.