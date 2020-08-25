Москва, , 09:44 — REGNUM Первую строчку рейтинга самых успешных предпринимательских династий в России по версии журнала Forbes, обнародованного 25 августа, впервые за последние шесть лет возглавила семья Ротенбергов.

По данным издания, Ротенберги («Мострест») заработали за год $270 млн, в результате чего их состояние возросло до $5,45 млрд. При этом отмечается, что состояние семьи увеличилось в основном за счет продажи компании «Стройгазмонтаж» государственной компании «Газпром» за 75 млрд рублей.

Второй в списке идет семья Гурьевых («Фосагро»), чье состояние оценивается в $5,1 млрд. Бывшие лидеры данного рейтинга — семья Гуцериевых (группа «Сафмар»), опустились на третье место, так как из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, их состояние уменьшилось за год на $2,45 млрд и составило $3,2 млрд.

На четвертом месте семья Шаймиевых (доли в группе ТАИФ), чье состояние оценивается в $2,85 млрд, на пятом — семья Евтушенковых (АФК «Система») с состоянием $2,3 млрд.

Также в десятку богатейших российских семей входят Бажаевы (группа «Альянс») с состоянием $1,9 млрд, Рахимкуловы (Kafijat) с $1,8 млрд, Саркисовы (группа РЕСО) с $1,7 млрд, Линников («Мираторг») с $1,35 млрд и семья Михайловых (группа «Черкизово») с $1,1 млрд.

Кроме этого, уточняется, что данный рейтинг был составлен на основе активов, которые принадлежат семье (акции компании, недвижимость, земельные участки), цена компаний и возраст участников списка зафиксированы по состоянию на 15 июля 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых актёров года.