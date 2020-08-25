Чебоксары, , 09:27 — REGNUM В Чувашии в рамках дела о банкротстве шумерлинского МУП «Теплоэнерго» был рассмотрен отчёт конкурсного управляющего. По информации на дату собрания, всего в реестр включены требования кредиторов на общую сумму почти 279 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Собрание кредиторов созвано в августе по инициативе конкурсного управляющего. На нём был рассмотрен его отчёт об использовании денежных средств, а также документы, запрошенные ГУП «Чувашгаз», — в частности, бухгалтерские балансы, справка о работе с дебиторами, распечатка картотеки неоплаченных платежей.

Согласно представленным данным, всего по делу о банкротстве «Теплоэнерго» в реестр требований кредиторов включены требования на общую сумму 278 916 501,02 рубля, в том числе задолженность (в части основного долга) перед администрацией Шумерли определена в размере 117 472 090 рублей, ГУП «Чувашгаз» — 90 972 000 рублей.

Напомним, ранее на торги были выставлены права требования «Теплоэнерго» 436 физическим лицам в размере 6 198 974,43 рубля и к 22 юридическим лицам в размере 38 580 902,25 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, МУП «Теплоэнерго» признано банкротом решением Арбитражного суда Чувашии от 25 июля 2017 года. Компания производила 75% потребляемой городом Шумерля тепловой энергии. Учредителем является администрация Шумерли.

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