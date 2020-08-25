Вашингтон, , 09:22 — REGNUM Соединенные Штаты и Китай видят прогресс в выполнении соглашения по первой фазе торговой сделки. Об этом говорится в сообщении на сайте торгового представительства США по итогам переговоров американского представителя Роберта Лайтхайзера, главы минфина США Стивена Мнучина и вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ.

«Обе стороны видят прогресс и полны решимости предпринять шаги, необходимые для обеспечения успеха соглашения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в телефонном разговоре были затронуты вопросы, которые касаются шагов Пекина «по осуществлению предусмотренных соглашением структурных изменений».

Речь идет о более значительной защите прав интеллектуальной собственности, а также устранении препятствий для компаний США в области финансовых услуг и сельского хозяйства.

Как сообщало ИА REGNUM, договорённость по торговой сделке Китая и США была достигнута 15 января 2020 года. Соглашение о первой фазе сделки подписали Лю Хэ и американский президент Дональд Трамп.

На этой фазе, итоги которой будут подведены на днях, Вашингтон и Пекин должны были, помимо всего, «эффективно урегулировать споры» между собой.

Накануне, 18 августа, Трамп заявил, что не намерен участвовать в торговых переговорах с Китаем из-за ситуации с коронавирусом, в которой якобы виноват Пекин.

Читайте также: Белый дом не ожидает серьёзных переговоров с КНР до выборов в США