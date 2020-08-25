Москва, , 09:26 — REGNUM Топовая комплектация John Cooper Works All4 кроссовера Mini Countryman подорожала в августе на 155 тысяч рублей. Об этом 25 августа сообщается на сайте «Цена Авто».

Стоимость модели выросла на 5,2% по сравнению с прежней ценой. Стоит отметить, что подорожание этой версии Mini Countryman в России было зафиксировано последний раз в июне 2020 года. Тогда её стоимость выросла на 40 тысяч рублей.

Mini Countryman John Cooper Works All4 оснащается мотором на два литра мощностью 306 л. с. и системой полного привода. Теперь его цена в России составляет от 3 150 000 рублей.

Цены на остальные комплектации кроссовера начинаются от 1 925 000 рублей.

Напомним, в июле в России стартовал прием заказов на новый MIni Countryman. Выпуск этой модели запланирован на август — сентябрь 2020 года. Цена кроссовера составляет от 2 200 000 рублей.

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