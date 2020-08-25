Москва, , 09:05 — REGNUM Московские промышленные предприятия получили новую меру поддержки, сообщает 25 августа официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Предприятия, расположенные на территории города и получившие статус московского инвестора, смогут онлайн подать заявку на присвоение статуса и получение налогового вычета. Сервис доступен в разделе об инвестиционном налоговом вычете на портале investmoscow.ru.

«Здесь подробно описаны критерии и механизм процедуры получения вычета, размещен список документов, подобрана нормативная база», — рассказал о разделе вице-мэр столицы Владимир Ефимов.