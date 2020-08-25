Челябинск, 25 августа 2020, 08:49 — REGNUM В Челябинской области региональные операторы, занимающиеся твёрдыми коммунальными отходами, смогут получить субсидии из госбюджета. Об этом сообщает областное минэкологии.
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Общая сумма средств достигает 213 млн рублей. Компании смогут получить 20% годовой выручки. Эта мера призвана поддержать их в условиях пандемии коронавируса.
Добавим, фирмы уже начали получать деньги. Им они будут выделяться равными частями в течение трёх месяцев.