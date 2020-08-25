Москва, , 08:48 — REGNUM Представители малого и среднего бизнеса стали чаще обращаться за поддержкой в Московский гарантийный фонд. Около половины выданных поручительств приходится на предприятия оптовой и розничной торговли, сообщается на портале мэра столицы.

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Всего с начала 2020 года гарантийный фонд помог бизнесу получить кредиты на 13,5 млрд рублей. Средний размер поручительств составлял 19−20 млн рублей.

Во II полугодии объем финансирования бизнеса с гарантийной поддержкой Москвы вырос на 11% по сравнению с аналогичными показателями 2019 года. Сотрудничают с Московским гарантийным фондом около 70 банков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве находится свыше 755 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса, где заняты 2,2 млн человек.

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