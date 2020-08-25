Чебоксары, , 08:47 — REGNUM В Чувашии за семь месяцев объём строительства жилья сократился на 26,3%. Обновлённые предварительные данные приводит Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»

По информации ведомства, в январе — июле 2020 года в республике построено 3333 квартиры общей площадью 223 тыс. кв. метров. Это на 26,3% меньше, чем было за аналогичный прошлогодний период.

В структуре введённого жилья населением построено 67 923 кв. метров, снижение составило 2,5%.

По итогам семи месяцев ввод жилья в расчете на 1 тыс. человек населения в Чувашии составил 183,1 кв. метра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чувашские власти отмечали, что на спаде строительства сказалась пандемия коронавируса.