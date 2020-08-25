Нур-Султан, , 08:34 — REGNUM В Казахстане по итогам уборочной кампании планируют собрать 18 млн тонн зерна, что на 3,4% больше, чем в 2019 году. Об этом 25 августа заявил премьер-министр республики Аскар Мамин на заседании правительства.

«Казахстан полностью обеспечит себя хлебом. Экспортный потенциал будет тоже хорошим», — сказал Мамин. На заседании правительства рассмотрен ход уборочной кампании.

Отмечается, что объем удешевления дизтоплива для проведения уборочных работ составил 395 тыс. тонн, а средняя цена составила 147 тенге ($0,35) за литр. Кроме того, для поддержки сельского хозяйства Аграрная кредитная корпорация выделила бюджетный кредит в размере 70 млрд тенге ($166 млн).

Напомним, в 2020 году сельхозпроизводители в Казахстане засеяли 22,7 млн га земли. Зерновые культуры разместились на площади 15,9 млн га, масличные — 2,9 млн га, кормовые культуры — 3,3 млн га.

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