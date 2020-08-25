Сеул, , 08:35 — REGNUM Южнокорейская машиностроительная компания Samsung Heavy Industries получила заказ от судовладельцев Азии на строительство крупнотоннажного танкера для перевозки этана (VLEC). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, общая сумма контракта составила $220 млн.

Отмечается, что за все время южнокорейская компания получила заказы на строительство 11 из 18 судов класса VLEC, заказанных по всему миру.

«Если страны-экспортеры этана, такие как США и Норвегия, увеличат производство в будущем, то судостроительные компании смогут получить дополнительные заказы на строительство судов класса VLEC, — сообщили представители компаний. — Мы продолжим сохранять свою позицию на рынке, основываясь на наших непревзойденных технологиях и большом опыте».

Известно, что в этом году компания также получила заказы на строительство семи судов, включая трех челночных танкеров и двух танкеров класса VLCC, общей стоимостью $700 млн.