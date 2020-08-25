Челябинск, , 08:32 — REGNUM В Челябинске чиновники подали в суд на бывшего оператора одной из штрафстоянок. Они требуют взыскать с него 2 651 236 руб. 49 коп., говорится в материалах областного Арбитражного суда.

Истцом является горком по управлению имуществом и земельным отношениям. Ответчиком выступает ООО «Лидер Плюс». По мнению чиновников, фирма получила неосновательное обогащение. Это якобы произошло в период с 3 мая 2018-го по 31 января 2020 года. А за 1 июня 2018-го — 31 января 2020-го истец просит взыскать проценты за пользование этими деньгами в размере 155 076 руб. 95 коп.

Предварительное заседание суда по этому делу назначено на 13 октября.