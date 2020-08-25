Москва, , 08:32 — REGNUM Счётная плата России нашла ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде, приводящая к нарушению пенсионных прав граждан РФ. Об этом говорится в отчете Счетной палаты по итогам проверки деятельности ПФР в 2017—2019 годах.

Отмечается, что основной проблемой является открытие на одного человека двух и более счетов, а также присвоение одного СНИЛС нескольким гражданам.

Так, если у человека было несколько счетов на момент назначения пенсии, то её размер мог определяться только на основании одного из них. Таким образом, размер пенсии уменьшался.

Читайте также: Законопроект о новых индексациях пенсий разработали в Госдуме

Ещё одним фактором, который может приводить к необоснованному занижению пенсии, является смена фамилии. Так, если Пенсионный фонд не указывает на лицевых счетах сведения о фамилии, которая была у человека при рождении, то это приводит к ошибкам при регистрации и появлению двойных лицевых счетов.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (71%) уверены, что на пенсию нужно копить самостоятельно. При этом, как показали результаты исследования НПФ «Сафмар», 74% респондентов не имеют для этого финансовой возможности. 68% опрошенных надеются прожить на государственную пенсию, но большинство — 84% — не уверены, что привычный для них уровень жизни удастся сохранить.

Читайте также: Жители РФ назвали проблемы, которые беспокоят больше всего

Читайте развитие сюжета: Почему возникают ошибки при начислении пенсий