Казань, , 08:26 — REGNUM К производителю удобрений — АО «Аммоний» из Татарии, в отношении которого только месяц назад было прекращено производство по делу о несостоятельности с задолженностью перед кредиторами 111 млрд рублей, снова подан банкротный иск. Претензии к предприятию, в которое планировал вложить крупную сумму миллиардер Роман Троценко, поступили в арбитраж Татарии, но пока к производству не приняты, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Дарья Антонова © ИА REGNUM

Исковое заявление подано казанским АО «ЗОЛЬТ-Гидротехника» 21 августа 2020 года. Сумма претензий — 10 549 405,86 рубля. Эта же фирма в июле обращалась с финансовыми требованиями к заводу в рамках предыдущего банкротного дела. Рассмотреть требование планировали 22 октября 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после процедуры наблюдения в АО «Аммоний» было заключено мировое соглашение с главным кредитором — государственной корпорацией «ВЭБ.РФ», долг перед которой превысил 111,726 млрд рублей. Погасить их окончательно должны во втором квартале 2025 года, но частями и с учётом графика. Претензии отозвали и другие кредиторы.

«Аммоний» накопил долги в ходе реализации крупного инвестиционного проекта. Год назад кемеровская компания группы «СДС Азот» миллиардера Романа Троценко — КАО «Азот» выкупила у госкорпорации право требования многомиллиардной задолженности у предприятия из Менделеевска. Троценко тогда заявлял, что в плане — инвестирование в завод порядка 12 млрд рублей.