Нур-Султан, , 08:14 — REGNUM Правительство Казахстана приняло проект закона о республиканском бюджете на 2021−2023 годы, сообщили 25 августа в пресс-службе премьер-министра республики.

На заседании отмечалось, что средний темп роста ВВП с 2021 по 2025 год составит 4%. Министр финансов республики Ерулан Жамаубаев отметил, что в 2021 году объем поступлений в бюджет составит 11,4 трлн тенге ($27,1 млрд).

Без учета трансферов доходы составят 6,9 трлн тенге ($16,4 млрд), в 2022 году — 8,6 трлн тенге ($20,4 млрд), в 2023 году — 9,2 трлн тенге ($21,9 млрд). Министр добавил, что дефицит бюджета планируется постепенно снизить с 3,4% до 2,1% к 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2020 года ВВП Казахстана сократился на 1,8%. По оценке министерства финансов республики, сокращение по итогам года составит 0,9%.

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