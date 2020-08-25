Москва, , 08:15 — REGNUM По итогам января — июля 2020 года самыми продаваемыми машинами в России стали автомобили отечественного бренда Lada. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

В общей сложности за первые семь месяцев текущего года в РФ было продано 157 658 экземпляров Lada, что на 19% меньше, чем в 2019 году.

На втором месте разместилась южнокорейская марка Kia. Таких автомобилей российским дилерам удалось продать в количестве 103 967 единиц — на 9,5% меньше, чем годом ранее. Тройку лидеров замыкает Hyundai (83 406 ед.; — 10%).

Четвертое и пятое места в марочном рейтинге заняли соответственно Renault (63 900 ед.; — 15%) и Volkswagen (49 167 ед.; — 9,5%).

С января по июль 2020 года российские автолюбители приобрели 740 829 новых легковушек. Это на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, в июле 2020 года самым продаваемым авто иностранного бренда в РФ стала южнокорейская модель Kia Rio. В общей сложности за месяц российским дилерам удалось реализовать 9700 экземпляров данной модели — на 22% больше, чем год назад.

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