Москва, , 08:06 — REGNUM Рубль с открытия торговой сессии 24 августа ушел в плюс против иностранных валют. Поддержку ему оказали повышение нефтяных котировок, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Также рубль поддержали спроса на рублевую ликвидность перед пиком налоговых выплат августа, ослабление доллара на дневной сессии и рост фондовых европейских индексов.

Торги по рублевым парам 24 августа завершились снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,18%, до 74,66 руб., евро/рубль — на 0,28%, до 87,96 руб., фунт/рубль — на 0,47%, до 97,43 руб.

Нефть подорожала на новости о том, что на Мексиканский залив обрушились два шторма Марко и Лора. Рабочие были эвакуированы с более чем 100 производственных площадок. Компании остановили добычу более 1 млн баррелей нефти в день.

Спрос на рисковые активы повысился на фоне новостей из США и Европы. Власти Франции и Италии исключили повторное введение карантина, несмотря на рост количества заразившихся коронавирусом в Европе. Власти в США разрешили использовать для лечения кровяную плазму пациентов, которые выздоровели от COVID-19.

Основные фондовые индексы в США выросли от 0.6% до 1.4%. Индексы S&P 500 и Nasdaq 100 достигли очередных рекордно высоких уровней 3432,10 и 11 725.40 соответственно.

Сегодня, 25 августа, спрос на рубли сохранится. Компании-экспортеры уплачивают в бюджет НДС, НДПИ и акцизы. Платежи оцениваются примерно в 300 миллиардов рублей.

На американской сессии рубля растерял часть потерь на фоне общего укрепления доллара США. Инвесторы готовятся к выступлениям глав центральных банков на симпозиуме по кредитно-денежной политике, который проводит отделение ФРС в Канзасе. Встреча в 2020 году будет проходить онлайн 27−28 августа.

Важных заявлений по монетарной политике не ожидается. Однако могут прозвучать заявления по другим мерам поддержки экономики и целевому уровню для инфляции.

На торгах в Азии баррель Brent стоит $45,20. Пара доллар/рубль в начале торгов снизится, потом сохранит боковое движение в районе 74,15 руб. Риски уйти выше 72,20 очень высокие.

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