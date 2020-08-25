Чебоксары, , 07:37 — REGNUM В Чувашии за неделю поданы иски о банкротстве трёх местных компаний. Заявители указали многомиллионную задолженность ответчиков — от 7,5 млн до почти 15 млн рублей. Соответствующие иски зарегистрированы в Арбитражном суде Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

24 августа в суде зарегистрировано исковое заявление компании «СтройКлимат Монтаж», которая требует признать банкротом общество «СК «Победа» (г. Чебоксары). Сумма исковых требований составляет 7 561 479,72 рубля.

Ещё два заявления о банкротстве зарегистрировано в Арбитражном суде Чувашии 19 и 21 августа. УФНС по Чувашии подало иск в отношении общества «УПТК СГМ» (г. Чебоксары), указав 14 917 822,76 рублей задолженности. Сбербанк вышел в суд с иском к обществу «Магистраль» (Чебоксарский район), сумма исковых требований составляет 10 750 637,69 рубля.

Данные дела пока не приняты в производство.