Москва, 25 августа 2020, 07:36 — REGNUM Арбитраж Москвы удовлетворил иск «Росбанка» к итальянской компании, в числе конечных бенефициаров которой называют миллиардера Виктора Вексельберга. По решению суда, если оно не будет обжаловано, Eviva SpA должна будет выплатить истцу более 39,9 млн евро, что соответствует 3,5 млрд рублей. Вердикт ещё может быть оспорен, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Напомним, в 2019 году стало известно о предстоящей ликвидации итальянской фирмы. Журнал Forbes сообщал, что существенную долю основных активов после ликвидации энерготрейдера получит Газпром. Два года назад итальянские СМИ уточняли, что Eviva SpA потеряла свыше 80% контрактов. Среди причин назывались и санкции США, введённые в отношении одного из конечных бенефициаров.