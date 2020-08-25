Салехард, , 07:34 — REGNUM Строительство моста через Обь между Салехардом и Лабытнанги начнётся в конце 2020 года. Об этом со ссылкой на главу ЯНАО Дмитрия Артюхова сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

Дмитрий Артюхов напомнил, что строительство моста через реку Обь — это федеральная концессия. Подрядчиков будет определять ОАО «Российские железные дороги». Бюджет ЯНАО будет софинансировать автодорожную составляющую.

«Это двухъярусный мост. Нижний ярус — это железнодорожное сообщение, а верхний автомобильная. Вот автомобильную мы будем софинансировать. Пока мы ждём начала строительства всей конструкции моста. Мы ставим перед собой задачу начать реальные работы уже в эту зиму», — сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Мост через Обь входит в федеральный проект Северный широтный ход, который на данный момент находится в ФАУ «Главгосэкспертиза России». Цена будущего моста между Салехардом и Лабытнанги, по словам Дмитрия Артюхова, может превысить 80 млрд рублей.

Напомним, президент россии Владимир Путин 19 декабря 2019 года на ежегодной большой пресс-конференции назвал мост через Обь на Ямале одним из важных инфраструктурных объектов страны — выходом к портам Северного морского пути.

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