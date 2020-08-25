25 августа 2020 | Время чтения 7 мин

Долг автобусного холдинга из ТОП-3 производителей России по проигранным судам уже превысил 1 млрд рублей, а впереди ещё один спор — на 2,7 млрд рублей.

Анастасия Степанова, , 06:20 — REGNUM В крупном автобусном холдинге, который входит в ТОП-3 российских производителей, и обеспечивает работой более 1 тыс. человек, похоже, настали сложные времена. Компании холдинга «Бакулин Моторс Групп» уже проиграли суды по искам банка «Восточный» на более чем 1 млрд рублей, а впереди ещё один спор — на 2,7 млрд рублей. По этим же делам на публичные торги ответчиков обязали выставить 500 единиц имущества. ИА REGNUM попыталось разобраться, что происходит в группе компаний, которые являются участниками государственных проектов, а также были официальным поставщиком автобусов для Олимпиады Сочи-2014.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

О холдинге и владельцах

На сайте группы уточняется, что «Бакулин Моторс Групп» (бренд «Volgabus») включает в себя два научно-производственных комплекса во Владимирской, Волгоградской областях, резидентский офис в «Сколково», дилерские центры и представительства в 20 регионах. Производственные мощности — 3 тыс. автобусов. Предприятие выпускает дизельные и газомоторные автобусы различного класса, электробусы, машины для перевозки детей, автобусы спецназначения. По данным с сайта, на группу, где трудятся порядка 1 тыс. человек, приходится 17% рынка больших и очень больших автобусов и 70% всех новинок индустрии за 20 лет.

Предприятие участвует в государственной программе развития газомоторного транспорта, поставляло транспорт для Олимпиады Сочи-2014 и матчей ЧМ-2018 по футболу, а также технику для нужд Калининградской, Самарской областей, Санкт-Петербурга и других регионов.

Основателем группы является Алексей Бакулин — бывший депутат Волжской городской думы, чьи данные схожи с данными сына депутата областной думы двух созывов Анатолия Бакулина. Бакулин-старший в разные годы также был советником министра транспорта России и советником губернатора.

В активе Алексея Бакулина доли как минимум в трёх юрлицах. Он имеет 75% во владимирском ООО «Бакулин моторс групп», созданном в январе 2014 года.

В компании числятся порядка 500 сотрудников, а Бакулин является также гендиректором компании. Совладелец общества — московское ООО «Восток капитал», с 2019 года принадлежащее Дмитрию Францеку.

В активе ООО «Бакулин моторс групп» — 100% доли в московском ООО «Волгабас робо лаб», созданном в октябре 2016 года в Сколково (директор — Бакулин), и 50% в липецком ООО «Волгабас техно лаб», созданном в ноябре 2018 года (директор — Дмитрий Кузьмищев, владелец 50% — ООО «Волгабас робо лаб»). Обе фирмы специализируются на научных разработках.

Алексей и Екатерина Бакулины также владеют бухгалтерско-правовой фирмой «Слайс». Та в свою очередь собственник 50% доли двух волгоградских компаний — «Грандслэм» (агент по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, совладельцы — «Восток капитал» и ООО «Смэш», аффилированное с Рустамом Яппаровым) и «Бакулин бас групп Русь» (производство автобусов и троллейбусов, совладельцы те же).

Директором всех трёх фирм — «Слайс», «Грандслэм» и «Бакулин бас групп Русь» — числится Екатерина Лябчук. По данным ЕГРЮЛ, решением судебного органа от 28 мая 2020 года она дисквалифицирована на период с 3 июля 2020 года по 2 июля 2021 года. Подробности решения неизвестны.

В бизнес-портфеле Екатерины Бакулиной также есть рекламное ООО «Протон-центр». А фирма упомянутого ранее Дмитрия Францека «Восток капитал» имеет в активе 4,79% доли в ООО «Волгабас» (производство автобусов и троллейбусов). Основной владелец этой компании актив Рустама Яппарова — ООО «ФК «Развитие» (доля — 81,8%). Ещё 13,41% в «Волгобасе» принадлежит ПАО «Восточный экспресс банк» из Амурской области.

Возвращаясь к Алексею Бакулину. Помимо уже перечисленных фирм, он — владелец 40% доли в свежеиспечённом ООО «Волгабас групп». Оно было создано в период пандемии — 25 июня 2020 года во Владимирской области для оптовой торговли транспортными средствами. Совладелец — Григорий Пилипенко.

Анатолий Бакулин в свою очередь владеет в группе 100% доли в ООО «Волгабас Волжский», созданном для производства автобусов в ноябре 2014 года. Он же является гендиректором этой компании, где почти 700 сотрудников. В активе общества — 40% доли в ООО «Региональный инжиниринговый центр «Телекоммуникационные системы и новые материалы». Последний был учрежден в декабре 2018 года совместно с «Волгоградским государственным университетом».

О спорах с банком «Восточный экспресс банк»

Крупным кредитором автобусного холдинга на сегодня является «Восточный экспресс банк» из Приамурья, который имеет небольшую долю в одной из компаний группы. На сегодня ему компании, в том числе входящие в холдинг, проиграли два крупных иска.

Первый был подан в феврале 2020 года к ООО «Бакулин моторс групп» (БМГ), ООО «Волгабас Волжский», ООО «Волгабас», ООО «Волжские автобусы» (конечный владелец — Павел Колесников), ООО «Волгабас робо лаб», ООО «Грандслэм», ООО «КВВК» (владелец — Михаил Кравцов и «Восток капитал») и «Бакулин бас групп Русь». В июле 2020 года с ответчиков солидарно было взыскано более 177,58 млн рублей долга по кредитному договору от июля 2019 года, а также 224 тыс. рублей госпошлины. Помимо этого, обращено взыскание путём продажи с торгов предметов залога — 186 единиц техники и оборудования с начальной ценой 36,6 млн рублей, 155 единиц техники и оборудования с начальной ценой 13,19 млн рублей, а также обращено взыскание путем продажи с торгов «права требования выручки по договору купли-продажи №13-КП/2019 от 10.06.2019 года между ООО «Волгабас Волжские» и ООО «БМГ» (начальная цена — более 185,66 млн рублей). На торги также выставлено право требования выручки по договору от июня 2019 года, заключённому ООО «Бакулин моторс групп» и Санкт-Петербургским государственным унитарным предприятием пассажирского транспорта. Начальная цена последнего лота — более 205,26 млн рублей. Данный вердикт оспаривается. Заседание по жалобе назначено на 18 ноября 2020 года.

В ходе рассмотрения спора с банком был подан встречный иск, в котором одна из компаний пыталась оспорить приложение к договору кредитования. Встречное требование было возвращено заявителю.

Тем временем арбитраж Москвы 20 августа 2020 года удовлетворил более крупный иск того же банка. Ответчиками по делу выступали ООО «Волгабас», ООО «Волжские автобусы», «Волгабас робо лаб», ООО «Грандслэм», ООО «КВВК», «Бакулин моторс групп», «Бакулин бас групп Русь» и ООО «Национальный оператор общественного транспорта» из Владимирской области. Последнее было создано в августе 2014 года для финансовой аренды. Владельцы — ООО «Трой» Павла Колесникова и международная компания «Финвижн холдингс» Артёма Аветисяна, зарегистированная во Владивостоке. Именно компания Аветисяна ведёт корпоративный спор с банком «Восточный» за долю акций и является его крупным акционером.

Решением суда с ответчиков было взыскано более 910,09 млн рублей долга, а также обращено взыскание на предмет залога — 155 единиц оборудования и техники, которые решено выставить на торги со стартовой ценой 13,1 млн рублей. Решение ещё может быть обжаловано. В рамках этого же дела банк ходатайствовал о выделении в отдельное производство требования об обращении взыскания на имущество «Волгабас» — трёх земельных участков в городе Волжский площадью от 10 тыс. до 47 тыс. кв. м, а также здания завода по производству автобусов с инженерными коммуникациями общей площадью 18 584,2 кв. м и здания площадью 6251,7 кв.м. Ходатайство было удовлетворено. Эту часть требований суд рассмотрит 29 сентября.

Третий спор — на сумму 2,747 млрд рублей к тем же компания, что и во втором деле, арбитраж начнёт рассматривать 7 сентября 2020 года. Известно, что банк требует также наложить взыскание ещё на часть имущества, состав которого пока неизвестен.

О прочих долгах автобусного холдинга

В начале августа 2020 года стало известно, что одной из районных прокуратур Владимирской области был выявлен факт «невыплаты 313 работникам ООО «Бакулин Моторс Групп» заработной платы в сумме свыше 15 млн рублей за июнь-июль 2020 года». Надзорной инстанцией было подано 18 заявлений на судебные приказы, которые удовлетворены. В отношении гендиректора фирмы, по данным пресс-службы областной прокуратуры, возбудили административное дело, внеся представление и обществу. К моменту публикации пресс-релиза долг был погашен частично.

В ответ на это сообщение ведомства пресс-служба компании в комментариях zebra-tv заявила, что зарплата выплачена полностью и долгов нет.

«Мы пережили непростой период, но в настоящее время ситуация на заводе стабилизировалась», — процитировали в пресс-службе заявление гендиректора Алексея Бакулина.

Спустя неделю после этого выступления компании группы проиграли иск на 910 млн рублей. По этому спору ООО «Бакулин Моторс Групп» числится солидарным соответчиком.