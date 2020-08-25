Благовещенск, , 05:28 — REGNUM На пятой и шестой технологических линиях Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) установили первое крупнотоннажное оборудование, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области.

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На газофракционирующей установке установили колонну выделения пропана — депропанизатор, с помощью которого из широкой фракции лёгких углеводородов будут выделять товарную фракцию пропана. Колонна весит более 194 тонн, её высота — 54,1 метра, диаметр — 3,7 метра.

До конца августа на этих технологических линиях установят колонну выделения бутана.

Как сообщало ИА REGNUM, на третьей технологической линии Амурского газоперерабатывающего завода завершён монтаж холодного блока сырьевого газа. Магистральные тягачи производства КАМАЗ будут перевозить гелий Амурского ГПЗ. Гелий будет идти на экспорт через логистический центр в Приморье.

Стройка Амурского ГПЗ считается крупнейшей в мире.