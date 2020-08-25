Вашингтон, , 05:01 — REGNUM Сумма в $1 млрд будет дополнительно выделена на финансирование продовольственной программы в США, начатой весной в рамках борьбы с последствиями пандемии. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в ходе выступления на съезде республиканцев в Северной Каролине, передает телеканал Fox News.

Согласно этой программы, власти производят закупки продовольствия у фермеров с целью преследующегося распределения среди нуждающихся семей.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа Дональд Трамп заявил, что предоставит налоговые льготы американским компаниям, которые перемещают свои предприятия из Китая в США.

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