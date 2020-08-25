Москва, , 04:27 — REGNUM Запас валютной ликвидности в российских банках оказался почти полностью исчерпанным к началу августа 2020 года, передаёт 25 августа РБК со ссылкой на обзор Райффайзенбанка.

По словам аналитика банка Дениса Порывая, дефицит валюты в банковской системе составил $0,2−0,3 млрд, а показатель запаса стал отрицательным впервые с сентября 2018 года.

«Можно сказать, что состояние пока пограничное, нулевое. Это говорит об отсутствии избыточной валютной ликвидности на локальном рынке, с одной стороны, а с другой — сигнализирует о том, что по итогам августа изменений в лучшую сторону не произойдет», — сказал Порывай.

Вместе с тем, отмечает эксперт, описанная ситуация не окажет серьезного воздействия на рынок, если она будет краткосрочной. Напротив, если банки будут дольше находиться в состоянии дефицита валютной ликвидности, им придется восполнять запасы валюты, и это уже окажет влияние на рынок.

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