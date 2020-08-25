Санкт-Петербург, , 03:47 — REGNUM В арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступил банкротный иск от кредитора «Литейного завода Финист». Заявление о несостоятельности пока не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

Истцоv выступает ООО «Аквасток» из Краснодарского края. Иск подан 24 августа 2020 года. Сумма претензий к предприятию по литью чугуна не сообщается.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик создана в ноябре 2015 года. Уставный капитал — 20 тыс. рублей. Владельцы — Илья и Павел Остафийчуки (директор). Доля в 50% является собственной долей компании.

Финансовые претензии к «Финисту» имеют и другие компании. В марте 2020 года суд удовлетворил иск АО «Ижевский механический завод», взыскав в пользу истца 170 тыс. рублей долга.

В ноябре 2017 года завод по иску прокуратуры Кировского района был привлечён к административной ответственности за то, что осуществлял «эксплуатацию взрывопожароопасного и химически опасного производственного объекта III класса опасности» без лицензии на данный вид деятельности. Суд ограничился предупреждением.