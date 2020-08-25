Москва, , 03:29 — REGNUM В арбитраж Москвы от ПАО «Банк Югра» поступил иск почти на 6 млрд рублей. Ответчиками по делу выступают две компании нефтегазового сектора — АО «Нефтегазовая компания «Прогресс» и ООО «Оренслайкомпани». Оба общества находятся в стадии ликвидации. Иск пока не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.

Претензии банка поступили в суд 24 августа 2020 года. Сумма исковых требований — 5 938 787 570,06 рубля.

Два года назад арбитраж уже рассматривал схожий спор с теми же участниками. Решением суда с обеих компаний солидарно в пользу банка было взыскано «2 420 944 580 рублей 68 копеек по договору об открытии кредитной линии от 27.11.2014 года». В состав суммы включён основной долг, проценты почти за год и неустойка. Решение суда было поддержано вышестоящими инстанциями.

Кредит был выдан компании «Прогресс», а «Оренслайкомпани» выступало по нему поручителем. В ходе слушаний ответчик ссылался на тяжёлое финансовое положение, наличие задолженности перед другими кредиторами, наложение ареста на денежные средства или иное имущество.