Кызыл, , 03:10 — REGNUM Арбитраж Тувы удовлетворил иск Сибирского управления Центробанка России по принудительной ликвидации «Народного банка Тувы», где к моменту отзыва лицензии доля более 70% принадлежала одному из региональных министерств. Вердикт суда вынесен 24 августа 2020 года, но решение ещё не изготовлено и может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

В качестве ликвидатора назначена госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов».

В мае-декабре 2019 года банк четыре раза пытался оспорить предписания регулятора, но неудачно. В середине июля 2020 года его лишили лицензии, сославшись на нарушения профильного законодательства, а также уточнялось, что пять лет деятельность банка была убыточной. Регулятор акцентировал внимание и на том, что небольшой кредитный портфель общества на 40% был из безнадёжной задолженности, а свыше 80% активов «НБТ» — это объекты, которые не используются по основной деятельности.

Напомним, к моменту отзыва лицензии по размеру активов банк, созданный в 1990 году, был на 416-м месте. 70,16% голосующих акций было у минзеимущества Тувы, ещё 9,96% — у АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Тыва», конечный бенефициар которого всё то же министерство. АИЖК Тувы с 2019 года находится в стадии ликвидации.