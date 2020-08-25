Москва, , 02:39 — REGNUM Ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России (ПФР) выявили специалисты Счётной палаты в ходе проверки работы ПФР в 2017—2019 годах. Об этом говорится в материалах надзорного ведомства.

Отмечается, что одной из ошибок стало открытие на одного и того же человека двух и более пенсионных счетов, которые в итоге не объединялись. Другая выявленная проблема — один страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) присваивался сразу нескольким людям. В результате, отмечают аудиторы, размер пенсии в ряде случаев мог уменьшаться, а доплата производилась только в ходе проверки.

«В 53,3% размеры пенсий приведены в соответствие с законодательством только в ходе аудита. Пенсионерам доплачено 2,2 млн рублей», — говорится в документе.

Ранее Счётная палата России выявила нарушения при использовании бюджетных средств в 2020 году на общую сумму около 50 млрд рублей.

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