Вашингтон, , 01:53 — REGNUM Американская корпорация Apple в конце августа предполагает открыть в ограниченном режиме часть магазинов на территории США, ранее повторно закрытых из-за резкого роста числа случаев заражения коронавирусном. Об этом со ссылкой на источники 24 августа сообщает агентство Bloomberg.

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В настоящее время план возобновления в США работы небольшого количества магазинов прорабатывается руководством Apple пока неофициально. В случае открытия продажи в них будут осуществляться только в оговорённое для каждого конкретного покупателя время.

Напомним, что все 270 магазинов компании были закрыты в США в марте. После того как в мае Apple начала открывать свои магазины для посетителей, из-за всплеска заражений компании вновь пришлось закрыть более 120 из них.

Несмотря на пандемию, по итогам третьего квартала 2020 финансового года Apple показала рост выручки и чистой прибыли. Последняя достигла $11,3 млрд, на 13% превысив показатель за аналогичный период прошлого года.

По результатам последних торгов на фондовом рынке США было объявлено, что Apple стала первой компанией, чья капитализация превысила $2 трлн.

Как сообщало ИА REGNUM, ожидается, что после выхода iPhone 12 Apple снизит цену на iPhone 11 до $540. При этом производство моделей iPhone XR, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max будет полностью остановлено.

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