Ростов-на-Дону, , 00:14 — REGNUM В Ростовской области выделены средства на дополнительное обследование рощи «Дубки» в Таганроге. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

Из резервного фонда на обследование зелёных насаждений направят 874,9 тыс. рублей. Таганрогским властям предстоит найти подрядчика, который составит план по сохранению природного парка. Оценочные работы необходимо завершить до конца 2020 года.

ИА REGNUM ранее сообщало, что губернатор Ростовской области Василий Голубевпообещал сохранить рощу «Дубки» в Таганроге вместе с другими объектами — «Группы деревьев» и «Дубы-долгожители».

"Мы точно сохраним статус культурного наследия для этих мест, что даст возможность не допустить здесь строительства и любой хозяйственной деятельности и позволит финансировать уходовые работы по содержанию территории», — сказал ранее глава региона.

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