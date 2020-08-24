Брюссель, , 22:52 — REGNUM Шесть стран, не входящих в Европейский союз, вслед за ЕС продлили санкции в отношении России по Крыму. Об этом говорится в распространённом 24 августа заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Как уточняется, речь идёт о странах — кандидатах на вступление в Евросоюз Черногории и Албании, членах европейской зоны свободной торговли Норвегии и Исландии, а также Украине и Грузии.

В заявлении указано, что данным решение указанные страны обеспечили «соответствие своей национальной политики решению Совета ЕС». Отмечается, что в Брюсселе приняли к сведению данный шаг и приветствует его.

Напомним, ранее Совет Евросоюза принял решение о продлении санкций, связанных с воссоединением Крыма с Россией, до 23 июня 2021 года.