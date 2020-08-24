Лондон, , 22:39 — REGNUM Мировой рынок нефти 24 августа торгуется в «зеленой зоне», однако нефть WTI во второй половине торгов растеряла прибыль и вернулась к стартовым отметкам.

К настоящему моменту ноябрьские фьючерсы Brent подорожали на 57 центов (1,27%), до $45,50 за баррель. Диапазон Brent составляет $44,85 — $45,68 за баррель.

Октябрьские фьючерсы WTI в плюсе на четыре цента (0,09%), на отметке $42,38 за баррель. Диапазон WTI — от $42,23 до $42,88 за баррель.

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