Тегеран, , 20:36 — REGNUM 24 августа министр нефти Ирана Биджан Зангане указал на работу шестой и девятой газотранспортных линий страны и заявил, что общая мощность увеличилась до 80 миллионов кубометров в сутки. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Зангане выступил с речью на церемонии запуска трех проектов шестой и девятой газотранспортных линий, 5 компрессорных станций, нефтехимической компании Бушер.

Далее он сказал, что иранская нефтяная промышленность, несмотря на сильнейшее давление и иностранные санкции, не только успешно работает, но и выполняет планы развития.

На церемонии Зангане отметил, что в течение Недели национального правительства в этом году планы по нефтегазовой отрасли достигнут стоимости в размере 4,7 миллиарда евро.

«Инвестиционный фонд для строительства шестой и девятой газотранспортных линий Ирана составил 3 миллиарда евро, объем инвестиций в нефтехимию в Бушере достигнет 1,3 миллиарда евро, а электростанции к западу от Каруна оцениваются в 320 миллионов евро, при этом все проекты будут запущены сегодня», — сообщил Зангане.