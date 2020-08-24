Тегеран, , 20:45 — REGNUM 23 августа Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи выступил в режиме видеоконференции перед членами кабинета министров, заявив, что экономика страны никоим образом не должна быть связана с внешними факторами, отметив, что экономическое планирование страны не должно быть приостановлено. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Верховный лидер присутствовал на заседании, чтобы заслушать доклады, представленные на текущей сессии президентом Хасаном Рухани и рядом министров.

Аятолла Хаменеи обычно выступал перед кабинетом министров по случаю Национальной правительственной недели, однако в этом году встреча была проведена онлайн в связи с существующими протоколами безопасности по причине пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19).

«Правительственная неделя — это повод для того, чтобы отчитаться о работе государственных служб, а также изучить слабые и сильные стороны. Обратитесь напрямую к народу. Расскажите им о своих достижениях и недостатках, о том, чего вы смогли достичь, и о том, что вы должны были сделать, но не сделали», — заявил Хаменеи.

«Попробуйте закончить проекты, которые обещала сделать администрация: проекты по строительству 600 000 домов, проекты министерства энергетики, строительство нефтеперерабатывающих заводов, конструктивные меры для наукоемких компаний и эффективные действия по борьбе с коронавирусом. Ко всему этому надо подходить серьезно», — подчеркнул Верховный лидер.