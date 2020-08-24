Цзянсу, , 20:02 — REGNUM Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, заместитель премьера Госсовета КНР Хань Чжэн совершил трехдневную поездку в провинцию Цзянсу в восточной части страны, где посетил города Нанкин, Сучжоу и Уси и сделал ряд заявлений, касающихся улучшения экологической обстановки и инновационной среды для ускорения развития. Об этом 24 августа сообщает Синьхуа.

В центре внимания вице-премьера в ходе поездки оказались предприятия, связанные с интернет-технологиями, а также зарождающимися на этой основе новыми секторами экономики. Были обсуждены форматы и объемы необходимой государственной поддержки, в особенности отраслями стратегического значения, а также вопросы занятости населения. Разговор шел во время посещения лабораторий и предприятий, а также исследовательской и производственной базы НИОКР.

Хань Чжэн указал на важность привлечения талантов и укрепления слабых звеньев, для чего необходимо более интенсивно применять организационные инновации, раскрывать потенциал действующих институтов, а где нужно — корректировать их деятельность. Важным резервом развития он назвал потенциал внутреннего рынка и обеспечения стабильности производственно-сбытовых цепочек, а также модернизации традиционных отраслей промышленности. При этом он подчеркнул, что Китай неизменно будет следовать базовым принципам реформ и открытости, внедрять новые возможности и улучшать бизнес-среду.

Проинспектировав местные работы по борьбе с загрязнением воды и восстановлению окружающей среды, вице-премьер обратил особое внимание на активизацию усилий по экологической защите реки Янцзы и восстановлению озера Тайху.