Москва, , 20:02 — REGNUM Ситуация с безработицей, которую сегодня даёт Минтруд РФ в официальных данных, не является объективной. Об этом ИА REGNUM заявил эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам малого бизнеса, президент Ассоциации развития бизнеса Сергей Гузев.

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"Эта проблема не новая. Она наиболее ярко выразилась в последствиях пандемии коронавируса, когда людей начали массово сокращать или делать псевдосокращения, когда людей отправили в неоплачиваемый отпуск. Президент РФ Владимир Путин говорит о тех, кто официально уволен, а люди, отправленные в отпуск за свой счёт, не входят в официальную статистику, которую нам даёт Минтруд РФ. Соответственно, ситуация, которую они видят сегодня, необъективна», — сказал Гузев.

По его словам, тот факт, что российский лидер обратил внимание на проблему безработицы, является хорошим сигналом, но здесь, как следствие, «могут быть новые обязательства для работодателей и задачи из серии «что мы должны делать и что не должны делать».

Гузев считает, что решить проблему можно несколькими путями: «Во-первых, это поддержка малого бизнеса, потому что он даёт хороший процент рабочих мест, и потому что госпредприятия на себе не особо испытали последствия пандемии коронавируса. А малый бизнес либо отправил людей в отпуск за свой счёт, либо сократил, чтобы удержаться. Поэтому мы снова возвращаемся к вопросу поддержки бизнеса. В этом случае количество рабочих мест однозначно будет расти».