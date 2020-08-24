Подгорица, , 19:15 — REGNUM Институт общественного здравоохранения Черногории сообщил, что по состоянию на вечер 24 августа в стране насчитывается 874 активных случая коронавируса.

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За сутки было обработано 422 теста, 35 из них — положительные. Больше всего зараженных выявлено в Подгорице. За сутки выздоровели 64 пациента, таким образом показатель активных случаев на 100 тысяч населения равен 144.

С начала эпидемии от COVID-19 скончались 84 человека.