Нью-Йорк, США, , 18:13 — REGNUM Фондовый рынок США начал торги 24 августа с роста всех основных индексов и продолжает находиться в «зеленой зоне».

Два из трех основных индексов Уолл-стрит, S&P и Nasdaq, уже установили новые исторические максимумы — 3426,90 и 11 462,05 пункта соответственно.

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 258,37 пункта (0,93%), до 28 188,70 пункта, индекс Nasdaq вырос на 36,63 пункта (0,32%), до 11 348,43 пункта, индекс S&P 500 вырос на 22,76 пункта (0,67%), до 3419,92 пункта.

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