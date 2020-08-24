Санкт-Петербург, 24 августа 2020, 17:47 — REGNUM Вероятность утверждения инициативы Министерства промышленности и торговли о снижении размера «алкогольной» госпошлины минимальна, хотя инициатива вполне конструктивна, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 24 августа, глава НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский.
Как сообщалось ранее, Министерство промышленности и торговли предложило снзить размер госпошлины на предоставление лицензии на розничную продажу алкогольной продукции с 5,4 до 1 тысячи рублей в месяц. В ведомстве полагают, что это увеличит количество точек продаж, повысит сборы и по крайней мере частично легализует рынок.